В путь! «Авито Недвижимость» поможет туристам забронировать жилье в 116 населенных пунктах Свердловской области

Фото: «Авито Недвижимость»

«Сервис онлайн-бронирования «Авито Недвижимости» сделает комфортнее процесс бронирования, – подчеркнул руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин. – Он является надежной российской альтернативой ушедшим из России сервисам. А по ряду позиций превосходит их, в частности, по уровню проверки объектов на безопасность».

ДЛЯ ТУРИСТОВ

Сервис онлайн-бронирования исключает предоплату на карту арендодателя. Денежные средства гость перечисляет «Авито» прямо на платформе. «Авито Недвижимость» перечисляет их арендодателю спустя сутки после заселения.

В случае возникновения проблем с квартирой платформа вернет деньги пользователю: служба поддержки работает круглосуточно.

Документы арендодателя и все квартиры проходят серьезную проверку. Надежные объявления маркируются значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».

ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ

После получения заявки арендодатель в течение 12 часов может принять или отклонить ее. На следующий день после заезда гостя арендодатели могут гарантированно получить предоплату – 30% от общей суммы бронирования за вычетом комиссии «Авито».

Есть опция мгновенного бронирования: гости могут сразу оплачивать бронь на нужные даты и заселяться.

Также гость может бесплатно отменить бронь в течение срока, установленного арендодателем. Если этот срок нарушен, владелец жилья получит предоплату, как компенсацию упущенной выгоды.

Для арендодателя доступно страхование квартир с компенсацией до 300 тыс. рублей на период бронирования с «Авито». Плата за пролонгацию объявлений не взимается: платформа лишь удерживает комиссию в 15% от стоимости бронирования.