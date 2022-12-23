В Югре подрос прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Югре снова подрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличили размер прожиточного минимума на 5,5%. Этот показатель определяется для комплексной оценки населения при выполнении региональных социальных программ, а также для оказания помощи малоимущим гражданам.

Размер прожиточного минимума устанавливается ежегодно, в этом году он меняется в регионе уже второй раз. Об этом пишет портал ugra-news.

В 2023 году величина прожиточного минимума в Югре на душу населения составляет 19 649 рублей, для трудоспособного населения этот показатель чуть выше – 21 417 рублей, для пенсионеров – 16 951 рубль, для детей – 19 680 рублей.