В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору ДПС за кражу служебных раций

Мужчина воровал рации из служебного помещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, в крупном размере), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Выяснилось, что с августа 2021 года по май 2022 года сотрудник ГИБДД похитил семь носимых радиостанций, а также входящие в комплект поставки к радиостанциям зарядные устройства. Он выносил их из служебного помещения Госавтоинспекции Екатеринбурга, куда имел доступ.

Он причинил своими умышленными действиями УМВД России по Екатеринбургу материальный ущерб на сумму больше 400 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия похищенное имущество было найдено и возвращено.

Теперь по решению суда бывший сотрудник ДПС должен будет заплатить штраф - 400 тысяч рублей.