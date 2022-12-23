В Салехарде устранили крупную коммунальную аварию

Отопление восстановили за четыре часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько жилых домов и детский сад в ночь на 23 декабря остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии. Оказалось, что на стыках труб системы теплоснабжения разорвало сварной шов. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Восстановительные работы коммунальщиками велись на протяжении четырех часов. Все это время объекты оставались без отопления в мороз. Все последствия ЧП удалось устранить к 4 часам утра.

Температурный режим пришел в норму к 8 часам утра 23 декабря. Сейчас все потребители обеспечены теплом и горячей водой.