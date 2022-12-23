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НовостиНедвижимость23 декабря 2022 10:19

В Салехарде устранили крупную коммунальную аварию

Несколько домов и детский сад оставались без тепла
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Отопление восстановили за четыре часа

Отопление восстановили за четыре часа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько жилых домов и детский сад в ночь на 23 декабря остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии. Оказалось, что на стыках труб системы теплоснабжения разорвало сварной шов. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Восстановительные работы коммунальщиками велись на протяжении четырех часов. Все это время объекты оставались без отопления в мороз. Все последствия ЧП удалось устранить к 4 часам утра.

Температурный режим пришел в норму к 8 часам утра 23 декабря. Сейчас все потребители обеспечены теплом и горячей водой.