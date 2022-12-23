В Екатеринбурге несколько школ не стали вводить досрочные каникулы

Приказ с конкретными сроками каникул издает директор школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге несколько школ отказались вводить досрочные каникулы. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии.

- Организация учебного процесса в школе может быть разной. Есть школы, которые работают четвертями, есть триместрами, - объяснили там.

Среди таких учебных заведений, которые отказались от досрочных каникул, школа № 44 и лицей № 12. В администрации подчеркнули, что приказ с конкретными сроками каникул издает директор школы.

У большинства учеников каникулы начнутся с 26 декабря. Ранее редакция «КП-Екатеринбург» собрала подборку мест и развлечений на зимние каникулы.