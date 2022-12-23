Жителя Верхнего Тагила, укравшего у наркодилера героин, отправили в колонию

Мужчина признал свою вину в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд внес приговор 53-летнему жителю Верхнего Тагила Сергею Зотову, который украл героин у торговавшей им женщины. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Мужчина решил украсть наркотики 25 апреля 2022 года. Он знал, что в городе живет женщина, которая торгует запрещенными веществами, но не был с ней лично знаком. Он пришел к ней в квартиру.

- Находясь в квартире, Зотов высказал ей незаконные требования о передаче ему наркотического средства «героин» массой не менее 11,19 грамма, что является крупным размером, - говорится в сообщении прокуратуры.

Женщина отдала ему наркотик. Мужчина принес его домой и хранил там, пока 28 апреля его не нашла полиция.

Зотова признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ (Хищение наркотического средства в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Он свою вину полностью признал. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 6,5 лет. Приговор еще не вступил в силу.