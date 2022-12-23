В Екатеринбурге будут судить мужчину, который брал в аренду машины и воровал с них запчасти

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который брал в аренду машины сервиса «Делимобиль» и воровал с них запчасти. Его обвиняют по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу).

- Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1991 года рождения, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, с мая по октябрь 2022 года мужчина, взяв в аренду машину, проезжал на территорию автостоянки на улице Латвийской и, используя ключи-трещетки и домкрат, снимал с автомобилей запчасти. В октябре 2022 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

- После того, как администрация сервиса каршеринга начала замечать подмены, она обратилась в полицию. Оперативники во взаимодействии с сотрудниками службы безопасности «Делимобиль» вычислили предполагаемого воришку и, когда он вновь взял в аренду очередной транспорт, задержали его с поличным, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Как выяснилось, он сам сдавал в аренду машины, используемые для услуг такси. Похищенные детали он ставил на свой транспорт, а «разутый» каршеринг укомплектовывал старыми.

Злоумышленник причинил материальный ущерб компании на сумму более 950 тысяч рублей. Вину он не признал.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.