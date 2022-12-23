В Свердловской области начали финальную подготовку к строительству трассы М-12

На этом этапе будут делать две транспортные развязки. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области началась финальная подготовка к строительству трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Госкомпания «Автодор» и АО ДСК «Автобан» заключили договор на строительство третьего этапа дороги Дюртюли-Ачит. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- На пяти участках по основному ходу будущей дороги круглосуточно идет монтаж водопропускных труб, организация временных подъездных дорог, в том числе к местам строительства искусственных сооружений, и устройство их фундаментов, - говорится в сообщении.

Участок в 43 километра скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург хотят открыть в конце 2024 года. Пока на объекте работают 500 человек, 80 единиц техники и 300 самосвалов.

Участок в 43 километра скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург хотят открыть в конце 2024 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На этом этапе будут делать две транспортные развязки. Одна из них пройдет на пересечении с дорогой Ачит-Месягутово, вторая - на примыкании к трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург.

Ранее, 13 декабря, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл движение на трех участках трассы М-12. Они находятся на трассах Москва-Казань-Екатеринбург: один во Владимирской области и два в Свердловской области.