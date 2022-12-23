Рассказываем, что известно об уголовном деле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении отставного генерала Рамиля Гилязова, а также его знакомых врача Ивана Собачева и риелтора Оксаны Гортинской. По версии следствия,

Фигуранты уголовного дела были задержаны в ночь на 26 марта в съемной квартире на улице Союзной. По данным «КП-Екатеринбург», несовершеннолетняя познакомилась с Рамилем Гилязовым через анонимный чат в Telegram. 9 марта они начали переписываться. А уже через два дня бывший военнослужащий вызвал девочке такси, чтобы встретиться. В чате он представился Романом.

«11 марта Роман вызвал мне такси, и я приехала к нему в ту же квартиру, в которой я потом показывала, где все произошло. Когда я приехала к Гилязову 11 марта, он встретил меня у дома, мы просто познакомились, он спросил, сколько мне лет. Я сказала, что мне 15 лет. Мы просто болтали на общие темы, а затем я сказала, что мне нужно уехать. Он вызвал мне такси», - заявила на допросе ученица коррекционной школы.

Вечером 25 марта девятиклассницу вновь пригласили в гости. Когда наряд полиции прибыл в квартиру, там были обнаружены колготки, коньяк и вещество белого цвета.

Оксане Гортинской предъявлено обвинение по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Аналогичное обвинение и у Ивана Собачева. Кроме этого, онколога уличили в изнасиловании (131 УК РФ).

Рамилю Гилязову также предъявили обвинения по статьям 132, 131 УК РФ. Кроме этого ему грозит уголовная ответственность по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».