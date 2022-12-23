Желающие могут бесплатно привиться против новой коронавирусной инфекции, гепатита В, дифтерии и других заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты вакцинации в ТЦ Свердловской области будут работать до 29 декабря. Желающие могут бесплатно привиться против новой коронавирусной инфекции, гепатита В, дифтерии и других заболеваний.

- Число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти, - рассказал главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. - Нагрузка на медицинских работников очень серьезная. Поэтому было решено завершить работу выездных пунктов вакцинации 29 декабря и продолжить прием всех желающих привиться в поликлиниках наших больниц.

Свердловчан просят не забывать, что, чтобы привиться в торговом центре, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации с 23 по 29 декабря.

БИСЕРТЬ

ТЦ «Магнит» - 24 декабря с 11:00 до 14:00

СЫСЕРТЬ

ТЦ «Бажов» - 29 декабря с 10:00 до 13:00

ИРБИТ

Спортпавильон «Юность» - 27 декабря с 09:00 до 14:00

Гостиница «Ница» - 29 декабря с 09:00 до 14:00

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТРЦ «Кировский» - 23 декабря с 14:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00

ТРЦ «ВеерМолл» - 23 декабря с 15:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Гринвич» - 23 декабря с 12:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 16:00

ТЦ «МЕГА» - 23 декабря с 12:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00

ТЦ «Дирижабль» - 23 декабря с 14:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00.