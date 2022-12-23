В Екатеринбурге назвали срок старта реконструкции набережной Исети

Набережную Исети реконструируют в 2024 году. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге в 2024 году начнется реконструкция набережной реки Исети. Так, например, будет обустроен участок реки длиной в 1 километр у нового квартала на Уктусе, на участке от улицы Академика Павлова до Лыжников.

Сейчас среди жителей Екатеринбурга проводят опрос по поводу эскизного проекта и того, что они хотят увидеть на этом отрезке Набережной. Над проектом будет работать группа компаний «ПИК», а также архитектурное бюро Concrete Jungle. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Ранее эксперты забраковали проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Теперь будут готовить новый проект.