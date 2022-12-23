В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

В местах проведения праздничных мероприятий будут сотрудники МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца новогодних праздников ввели особый противопожарный режим. Его ввел мэр Алексей Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Для защиты горожан на время каникул в Екатеринбурге необходимо ввести особый противопожарный режим: он будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года, - заявил он.

В местах проведения праздничных мероприятий будут сотрудники МЧС. Также спасатели увеличат число рейдов по предприятиям города и инструктажей.

Мэрия напомнила горожанам о том, как правильно пользоваться фейерверками. Сначала нужно изучить инструкцию. Затем необходимо определить, где у изделия верх, низ и откуда вылетят горящие элементы. Нельзя направлять фейерверки в сторону людей и животных.

Площадка для запуска салютов должна быть ровной, без деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Также место для фейерверка должно находиться минимум в 50 метрах от жилых домов.