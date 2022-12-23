Мэр Каменска-Уральского пообещал решить проблемы с общественным транспортом в 2023 году

Глава Каменска-Уральского выступил на пресс-конференции Фото: пресс-служба мэрии

Мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов пообещал решить проблемы с общественным транспортом в 2023 году на пресс-конференции по итогам года.

- Глава сообщил, что назрела необходимость обследования существующей маршрутной сети и разработки более коротких маршрутов, использования безналичной оплаты проезда, - рассказали в пресс-службе мэрии. - И в 2023 году это будет реализовано. Прозрачность экономики пассажирских предприятий - насущная необходимость.

Алексей Герасимов отметил, что частники, обслуживающие городские маршруты, работают в рамках муниципальных контрактов, выполняя рейсы в утренние и вечерние часы пик. Как и все, по словам мэра, они испытывают дефицит персонала, ограничены в средствах для обновления автобусного парка и покупают транспорт по лизингу.

- Муниципалитет стремится им помочь, прорабатывая с Минтрансом области вопрос о льготной процентной ставке. Такой вариант реален, - добавил Алексей Герасимов.

Напомним, ранее мы писали, что автовокзал в Каменске-Уральском прекратит свою работу. Однако жители города не останутся без междугородних автобусов. Как сообщал глава свердловского Минтранса Василий Старков, варианты транспортного обслуживания уже рассматриваются.