Студентка ушла с обеда со спикером городской думы Екатеринбурга

«День с депутатом» выиграли сразу два студента УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях Екатеринбургской городской думы ранее был анонсирован конкурс «День с депутатом». Участники, которые оставляли заявку, должны были написать, почему они хотят провести свой день с депутатом.

Так, победителями стали сразу два студента УрФУ – первокурсник департамента политологии и социологии Ярослав. А также третьекурсница факультета журналистики Алена.

Студенты побывали на заседании, а также отправились на деловой обед со спикером городской думы Игорем Володиным.

- У меня всегда было такое мнение, что они все друг с другом соглашаются. А тут кто-то говорит: «Нет, ребята, читайте документ, давайте еще раз». Это было интересно, - рассказала Алена.

Однако зачетная неделя в университете не позволила студентке Алене остаться на вторую половину встречи. Девушка уехала на занятия. Игорь Володин и студент Ярослав смогли пообщаться в неформальной обстановке во время делового обеда.