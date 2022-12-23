В УрГАХУ объяснили, почему сняли баннер с буквой Z с фасада

На экране хотят показывать ролики, которые делают студенты Фото: Алексей БУЛАТОВ

С фасада здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в Екатеринбурге сняли патриотический баннер с буквой Z. В вузе объяснили, почему это сделали.

- 22 декабря на южном фасаде главного учебного корпуса УрГАХУ по улице Карла Либкнехта, 23, начались электротехнические и монтажные работы по размещению одного из крупнейших в Екатеринбурге светодиодных экранов высокой четкости, - сообщает пресс-служба УрГАХУ.

Там отметили, что монтажом занимается компания «Фьючер Медиа», которая победила в аукционе на аренду рекламного места. В вузе подчеркнули, что условия сделки одобрило само Минобрнауки.

Руководство университета и компании предварительно договорились совместно организовывать творческие конкурсы для наших студентов и преподавателей. В частности, речь шла о создании социальных рекламных роликов на историческую и патриотическую тематику. Работы победителей будут показывать на большом экране на фасаде вуза.