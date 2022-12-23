В Екатеринбурге водителя арестовали на пять суток за тонировку

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 21-летнего водителя ВАЗ-2114 арестовали на пять суток за тонировку. Он не выполнил требование сотрудников ГИБДД о ее снятии. Причем требование было озвучено несколько раз.

- Водитель неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Суд признал автомобилиста виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В Госавтоинспекции напоминают, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды.

Напомним, ранее мы писали, что 20-летний водитель Lada Priora несколько раз обращал внимание на свой автомобиль сотрудников ГИБДД. Все потому, что стекла его машины полностью затонированы. Госавтоинспекторы уже привлекали его к административной ответственности, причем неоднократно, но убирать тонировку он не хотел. Тогда его также арестовали на пять суток.