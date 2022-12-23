ЕВРАЗ НТМК стал лучшим благотворителем Свердловской области

При содействии ЕВРАЗа возвели стелу -символ города трудовой славы. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Дипломом в номинации «Лучший благотворитель 2022 года» награжден Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Итоги подведены в рамках Дней милосердия. Также ЕВРАЗ НТМК стал одним из лучших благотворителей Нижнего Тагила.

В 2022 году на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность направлено около 6 млрд рублей средств и отчислений ЕВРАЗа, в том числе в рамках трехсторонних соглашений с правительством области и администрацией Нижнего Тагила.

«К 300-летию Нижнего Тагила при финансовом участии ЕВРАЗа был открыт мост через Тагильский пруд, на строительство которого направлено около 5 млрд рублей отчислений компании, обновлена привокзальная площадь, где установлена стела «Город трудовой доблести», проводился капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества. В 2023 году инвестиционные и социальные проекты ЕВРАЗа будут продолжаться. Планируется строительство детского образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве, реконструкция музейного комплекса заводоуправления Демидовых», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

ЕВРАЗ поддерживает волейбольный клуб Уралочка-НТМК. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

По соглашению между правительством области, ЕВРАЗом и администрацией Нижнего Тагила более 4 млрд руб. отчислений компании до 2026 года будут направлены на капитальные ремонты и оснащение медоборудованием нескольких городских больниц и в том числе исторического здания поликлиники Демидовской ЦГБ. Для реконструкции Театра кукол будет проведена археологическая экспертиза, которая нужна для подготовки проекта. Будут построены крытый каток и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе.

Также при финансовом участии ЕВРАЗа будет проведена реконструкция старого демидовского завода и, что немаловажно, его плотины, которая соединяет несколько районов города.

Около 15 лет компания реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». В 2022 году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов на Урале 8 млн рублей.

К 300-летию Нижнего Тагила открыт мост через Тагильский пруд. Фото: Илья Колесов

ЕВРАЗ много лет шефствует над школами и колледжами Нижнего Тагила и Качканара, помогает оснащать образовательные учреждения современными учебными материалами, выделяет средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий. Так, при благотворительной поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском технологическом институте открылся современный проектный центр цифровых технологий в металлургии, мастерская стропального дела в НТГМК.

ЕВРАЗ продолжает оказывать благотворительную поддержку учреждениям здравоохранения на Урале. В 2022 году приобретено новое оборудование для инфекционной больницы и для отделения реабилитации детской больницы.

Помимо этого, ЕВРАЗ поддерживает детские сады, школы, профессиональные спортивные клубы и детские дворовые секции, помогает учреждениям культуры и общественным организациям.

ЕВРАЗ НТМК реализует масштабные социальные программы для своих работников, оказывают помощь ветеранам и молодежи. На предприятии действуют порядка 20 социальных программ.