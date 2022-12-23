В Екатеринбурге вынесли приговор «черному риелтору»

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Братья Жигаревы с 2006 по 2015 год покупали доли в праве собственности в квартирах и создавали соседям по квартирам невыносимые условия проживания и угрожали убийством, чтобы они продавали им свои доли по заниженной цене.

- Своими действиями злоумышленники вынуждали сособственников этих квартир продавать свои доли на невыгодных для жильцов условиях, по явно заниженной стоимости, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Так, например, в 2013 году Виталий Жигарев вместе с братом, чтобы заставить соседа по квартире продать долю, демонтировал входные двери, покрасил пол и стены непонятным черным веществом и разлил по квартире жидкость с запахом керосина. Кроме того, он уничтожил его личные вещи, электроприборы, повредил предметы мебели, вырезал электропроводку, а также угрожал ему убийством.

- Свою противоправную деятельность они осуществляли на территории Екатеринбурга и Березовского. Следствием доказано порядка 20 преступных эпизодов, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На Жигаревых завели уголовное дело. Один из братьев - Олег в июне 2016 года был приговорен к 5 годам исправительной колонии общего режима.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Виталий при этом скрылся и в 2015 году был объявлен в розыск. Его задержали только в марте 2022 года в другом регионе. Вину он не признал.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Виталия Жигарева виновным по части 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, с применением насилия, в составе организованной группы) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Его отправили на 5 лет в исправительную колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.