Билет для взрослого за спуск обойдется в 100 рублей, для ребенка - в 70 рублей. Фото: парк Маяковского

В Екатеринбурге в парке Маяковского 23 декабря откроют 17-метровую горку. Этой зимой на ней появилось два более экстремальных ската. Об этом сообщает пресс-служба парка.

- Кататься здесь смогут дети от 7 лет ростом от 120 см и взрослые. Для гостей младше 7 лет и тех, кто не любит экстрим, скоро откроется еще одна восьмиметровая горка, - говорится в сообщении.

Билет для взрослого за спуск обойдется в 100 рублей, четыре раза будут стоить 300 рублей. До детей от 7 до 13 лет билет будет стоить 70 рублей за один спуск и 200 рублей за четыре.

А 24 декабря на алее Маяковского откроется ледовый городок. В нем будут фигуры белого мишки, упитанного енота и зайца, играющего на трубе. Фигуры как бы копируют советские фарфоровые игрушки. Также там будут стоять елки изо льда, ледяной трон, лабиринт и пять бесплатных горок. У ледового городка есть подсветка.