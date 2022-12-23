Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»

«Уралвагонзавод» отправил гуманитарную помощь на Донбасс. К военнослужащим отправили два грузовика с амуницией и новогодними сладкими подарками для детей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

- Более 30 тысяч работников собрали деньги, кто сколько смог: кто-то – в размере однодневной зарплаты, кто-то - чуть больше, кто-то чуть меньше. Добровольно, от сердца, от души, - рассказал заместитель гендиректора концерна по персоналу Сергей Осипов во время отправки груза.

Предложил собрать гуманитарную помощь слесарь-инструментальщик прессово-сварочного цеха Владимир Коряков. Мы рассказывали про него вот здесь. У него на спецоперации сейчас находятся его знакомые, а двоюродный брат героически погиб в Афганистане.

Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»

По рекомендации военнослужащих сотрудники «Уралвагонзавода» приобрели и отправили зимнюю спецодежду, средства индивидуальной бронезащиты, тактические аптечки, перчатки, разгрузочные жилеты, тактические фляги, фонари, наколенники и налокотники, шапки, банданы, термобелье, спальные мешки и другое имущество.