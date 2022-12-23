Каток закрыли, чтобы подготовить к выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского временно закрыли каток. Он не будет работать один день.

- Друзья, будьте внимательны! Каток "Северное сияние" в пятницу, 23 декабря, будет закрыт. Готовим лед к теплым выходным, - предупредили горожан в парке.

Обычно каток работает в понедельник с 17:00 до 22:00, со вторника по четверг с 10:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 10:00 до 23:00.

Напомним, корреспондент «КП-Екатеринбург» протестировал лед на катке «Северное сияние» среди первых гостей. Читайте, как это было.