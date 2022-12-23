В Екатеринбурге пропала 58-летняя женщина

Пропавшая женщина моет находиться в любом районе города Фото: ЛизаАлерт

В Екатеринбурге пропала 58-летняя Надежда Шабунина. О ее местонахождении ничего неизвестно с 22 декабря. Ее поисками занимаются полицейские и волонтеры.

- Была одета в темно-коричневую дубленку, сиреневую кофту, синие штаны, черные сапоги, - указано в ориентировке на поиск «ЛизаАлерт».

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга добавили, что поиски женщины ведутся отделом полиции № 8 Верх-Исетского района.

Женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города. Если вы увидите пропавшую Надежду Шабунину, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке или в ОВД: 8 (343) 356-42-08 или 02.

Фото: ЛизаАлерт

Напомним, в Новоуральске обнаружили мертвым 34-летнего Артема Шалыгина. Как стало известно «КП-Екатеринбург», свердловчанин пропал вечером 20 декабря. Родные Артема сообщили через местные группы, что мужчина уехал на своем внедорожнике Toyota Hilyx и не вернулся.