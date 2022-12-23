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НовостиОбщество23 декабря 2022 2:44

В Екатеринбурге сгорела строительная бытовка

На место пожара выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пожарные справились с огнем меньше чем за 20 минут

Пожарные справились с огнем меньше чем за 20 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рано утром, 23 декабря, сгорела строительная бытовка на Евгения Совкова. Огонь распространился на площади 18 квадратных метров и повредил внутреннюю отделку и имущество.

- В 05:06 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 05:18. Еще через шесть минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 06:28. Данных о пострадавших нет.