В Свердловской областной детской больнице появилось уникальное оборудование для выявления вирусов

Это первый такой аппарат в регионе. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской областной детской больнице появился уникальный аппарат. Приобретенный прибор масс-спектрометр Autof MS 1000 второй в России и первый в регионе. Его купили на средства благотворителей Екатерининской ассамблеи за 39 миллионов рублей.

Такое оборудование позволит оперативно находить возбудителей опасных инфекций у юных пациентов. Точность определения бактерий составляет 98%. А это в свою очередь поможет быстро подобрать эффективное лечение.

- Новое оборудование способствует повышению уровня достоверности и скорости постановки микробиологического диагноза, что влечёт за собой своевременное назначение рациональной и эффективной терапии пациентам, - объяснила начальник отдела лабораторной диагностики ОДКБ Наталья Кочнева.

За декабрь при помощи масс-спектрометра уже успели провести больше 200 исследований. Специалисты прогнозируют, что каждый год прибор будет помогать выявлять правильный диагноз больше тысячи юным свердловчанам.