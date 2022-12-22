В Нижнем Тагиле депутаты утвердили рекордный бюджет на 2023 год

В 2023 году доходная часть бюджета Нижнего Тагила составит больше 20 миллиардов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутаты Нижегородской Гордумы утвердили рекордный бюджет на будущий год. За него единогласно проголосовали все депутаты. В 2023 году доходная часть составит больше 20 миллиардов рублей.

Также в администрации утвердили основные параметры бюджетов на 2024 и 2025 годы. В будущем году запланировали также расходы на 20 миллиардов рублей. На межбюджетные трансферты заложили в почти 14 миллиардов.

- Сегодня мы приняли бюджет в размере 20 миллиардов 228 миллионов рублей, но у нас уже в федеральном бюджете на следующий год предусмотрено дополнительно почти 900 миллионов рублей на реализацию программы «Чистая вода», - отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Эти деньги будут направлены на реализацию различных проектов. Всего запланировано 11 муниципальных программ и мероприятия в рамках пяти национальных проектов. Бюджет потратят на социально важные условия: реконструкцию газовых котельных, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт в школе, завершение реставрации в Дворце детского и юношеского творчества и другое.