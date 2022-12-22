В Байкаловском муниципальном районе загорелся гараж

За несколько минут пожарным удалось потушить возгорание. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Байкаловском муниципальном районе 21 декабря произошел пожар в гараже по улице Октябрьская. Сообщение о возгорании поступило в 15:41. По словам ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 35 квадратных метров было повреждено перекрытие в частном гараже.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава, - рассказали в МЧС.

В 15:47 пожарным удалось локализовать огонь, а уже через две минуты возгорание было полностью ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершили в 16:30.

Напомним, ранее в деревне Зуева пожарным вместе с добровольцами удалось потушить пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 104 квадратных метров. На тушение прибыли четыре пожарные машины. Несмотря на то, что пожар был потушен в четыре часа дня, разобрать сгоревшие конструкции удалось только к восьми вечера.