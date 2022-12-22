В 2022 году уральцы направили на благотворительность больше 19 миллиардов рублей

Бизнесмена Андрея Симановского назвали одним из лучших благотворителей области Фото: Алексей БУЛАТОВ

За текущий год свердловские благотворители направили больше 19 миллиардов рублей на добрые дела. Такие результаты озвучили в ходе Церемонии награждения уральских меценатов.

Были названы четыре лучших благотворителя области. Таким образом, были отмечены вице-президент ЕВРАЗ НТМК Денис Новоженов, президент «Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей» Дмитрий Пумпянский, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и учредитель «Сима-Ленд» Андрей Симановский. Церемония награждения прошла уже в 27 раз.

- Я возглавляю ведомство, которое особенно много работает людьми, на которых направлена благотворительная деятельность – это и дети-сироты, и граждане с ограниченными возможностями здоровья, и ветераны, и семьи участников спецоперации, и переселенцы из Донецкой и Луганской Народных Республик, - прокомментировал министр социальной политики Андрей Злоказов.

Также помимо номинантов премии, выделили еще победители в 14 номинациях. Ими стали меценаты со всей Свердловской области.