В Екатеринбурге парень вынес из продуктового магазина товаров на 40 тысяч

Злоумышленника доставили в отделение для дальнейшего разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге парень обокрал продуктовый магазин и вынес оттуда товаров на 40 тысяч рублей. Инцидент произошел в супермаркете на Коммунистической, молодой человек проник в помещение ночью и забрал алкоголь и табачные изделия.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленника доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, там он признался, что успел продать похищенное другим людям. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».