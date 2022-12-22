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НовостиОбщество22 декабря 2022 17:39

Свердловские чиновники восстановили дамбу, разрушенную паводком

Восстановительные работы прошли только после вмешательства прокуратуры
Дарья ЧИПУРИНА
Межрайонный прокурор обратился в суд Нижнего Тагила с просьбой о восстановлении дамбы местными чиновниками

Межрайонный прокурор обратился в суд Нижнего Тагила с просьбой о восстановлении дамбы местными чиновниками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские чиновники отремонтировали дамбу, которую разрушило паводком. Однако восстановительные работы начались только после вмешательства прокуратуры.

В июле 2021 года дамбу водохранилища - Иван-озере Верхне-Исинске прорвало из-за погодных условий. Тогда был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за чего позже появились обрывы рядом с автомобильной дорогой и валка деревьев. Помимо этого, само водохранилище обмелело.

- При этом, органами местного самоуправления Горноуральского городского округа эффективных мер, направленных на восстановление насыпи и работы гидротехнического сооружения на реке Иса, не принято, что продолжало негативно влиять на окружающую среду, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Поскольку никаких мер не было принято, это повлекло нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду. В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд Нижнего Тагила с требованием починить объект. Суд удовлетворил требования в полной мере. На данный момент ремонт дамбы завершен.