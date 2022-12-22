Свердловская область оказалась в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В числе отремонтированных дорог есть и те, что ведут к социально важным объектам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область назвали одним из лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Команда Евгения получила высокую оценку за создание и ремонт трасс в области.

- Наша проектная команда под его руководством выполняет задачи по приведению автодорог в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения и качества жизни уральцев, экономическому развитию области, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

За год удалось отремонтировать больше 200 километров дорожного покрытия в регионе. В их числе есть и те, что ведут к социально важным объектам, например, к детским садам, больницам и школам. Помимо этого, в рамках нацпроекта удалось починить шесть мостов, которые связывают отдаленные территории с «большой землей». Также в 2022 году удалось на год раньше открыть движение на замыкающем участке ЕКАД.

Команде, осуществляющей проект в Свердловской области, были вручены памятные дипломы и символические катки – статуэтки в виде дорожной техники.