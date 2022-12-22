На Урале на территории Минобороны незаконно вырубили лес на семь миллионов

Под подозрение попал 33-летний мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области неизвестные спилили на территории, которая принадлежит Министерству обороны России, деревья на семь миллионов рублей. Теперь делом о незаконной вырубке занимаются специалисты военной прокуратуры Екатеринбургского гарнизона.

- Установлено, что на расположенном в Свердловском лесничестве земельном участке без разрешительной документации произведена вырубка 82 деревьев пород «сосна» и «береза». По оценкам специалистов ущерб составил свыше семи миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе главной военной прокуратуры.

Под подозрение попал 33-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», других подробностей в надзорном ведомстве пока не раскрывают.

Ранее стало известно, что в Краснотурьинске будут судить 52-летнего индивидуального предпринимателя, который незаконной вырубил лес на 29 миллионов рублей.