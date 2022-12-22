В деревне Зуева добровольцы и пожарные потушили частный дом

В тушении помогала добровольная пожарная дружина деревни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слобода-Туринском муниципальном районе в деревне Зуева 22 декабря произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 15:24. Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, загорелся частный дом.

- На площади 104 квадратных метров сгорел частный двухквартирный жилой дом и надворные постройки, - рассказали в МЧС.

На место пожара прибыли четыре пожарные машины и одиннадцать спасателей. Также в тушении помогала добровольная пожарная дружина деревни. Уже в 15:47 огонь был локализован, а через восемь минут горение было ликвидировано. К 20:15 удалось разобрать сгоревшие конструкции.

Ранее произошел пожар в деревне Старые Решеты. Сгорел частные дом и имущество, находившееся в нем. По адресу приехали три пожарные машины и девять человек личного состава. Огнеборцам удалось потушить пожар за шесть минут.