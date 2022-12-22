Уральские волонтеры сняли с дерева кота, просидевшего сутки на морозе

До кота можно было дотянуться удочкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге волонтеры из команды «Зооспас» сняли с дерева кота, который больше суток сидели на ветках на морозе. Как оказалось, усатый устроился прямо на верхушке, которая расположена рядом с крышей жилого дома.

- До кота можно было бы дотянуться оттуда удочкой. Такой план и был избран. На крышу можно подняться по наружной металлической лестнице, но через некоторое время выяснилось, что имеется доступ на чердак из подъезда, - рассказывает Евгений Зенков.

Спасатель поднялся на крышу и с помощью страховки добрался до кирпичной трубы, откуда и увидел горящие кошачьи глаза. Заметив человека, хвостатый испугался и попытался спуститься самостоятельно.

- Я решил развить успех и уже намеренно размашисто и шумно пошуровал удочкой в ветках. Вскоре снизу стали слышны голоса – «спускается». И наконец, мне сообщили, что кот благополучно принят на земле, - добавил спасатель.