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НовостиОбщество22 декабря 2022 15:54

Свердловские креативные предприниматели смогут получить по 500 тысяч рублей от государства

Проекты профинансируют в 2023 году
Дарья ЧИПУРИНА
На встрече представители креативных кластеров со всей области рассказали о своих планах в 2023 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На встрече представители креативных кластеров со всей области рассказали о своих планах в 2023 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2023 году креативные предприниматели из Свердловской области смогут получить финансирование от государства. Им выделят до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил департамент информационной плотики Свердловской области.

Для получения финансирования проекты должны принять участие в конкурсе на организацию событий в креативных кластерах. Главное условие для участия – развитие креативной индустрии в области.

- Участие в конкурсе могут принять как сами кластеры и пространства, так и творческие проекты, которые будут реализованы на площадках уральских кластеров и пространств. Таким образом, будет организована поддержка всех элементов креативной сферы: площадки проведут мероприятия, креаторы смогут реализовать свои идеи, усилить бизнес и повысить узнаваемость брендов, а для населения городов будут созданы привлекательные события, - отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Также на встрече представители креативных кластеров со всей области рассказали о своих планах на будущий год, среди них - «Арт-Резиденция» из Черноисточинска, «Лето на заводе» из Сысерти, Арамильский НИТИхНИТИ и «Парк Сказов», «Самородок» из Нижний Тагил, Социальный кластер. Они обсудили возможные коллаборации.