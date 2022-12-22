В Екатеринбурге на время новогодних праздников изменится расписание общественного транспорта

Со 2 по 8 января машины будут ездить по расписанию выходного дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время празднования новогодних каникул изменится график работы автобусов городских маршрутов, курсирующих по Екатеринбургу. Так, 31 декабря они будут ездить до 23:00.

Со 2 по 8 января машины будут ездить по расписанию выходного дня. А вот как будет ходить транспорт 1 января, пока неизвестно, горожан просят следить за изменениями.

Однако на отдаленных маршрутах № 75, № 90, № 85, № 88 и других первые рейсы отправятся в пути примерно в 5:45 по местному времени. С более точным расписанием можно ознакомиться на сайте ЕМУП «Гортранс».

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за болезни сотрудников снизили количество трамваев. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай». По 1-2 вагона может быть снято с маршрутов, которые ходят чаще других. Это будет зависить от количества водителей и кондукторов, находящихся на больничном, в конкретный день.