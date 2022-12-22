Дети мобилизованных уральцев побывали на Елке главы города

Всего прошло два представления. Фото: администрация Екатеринбурга

Детей мобилизованных уральцев пригласили на Елку главы Екатеринбурга. Всего прошло два представления. Как сообщают в пресс-службе администрации города, их посетило 859 юных свердловчан.

Традиционно представления прошли в Театре юного зрителя. Однако в этом году мероприятие смогли посетить не только школьники и воспитанники детских садов, но и дети мобилизованных свердловчан. Также на елку пригласили детей, прибывших из Донецкой и Луганской республик и Украины.

- Задача взрослых – сделать все для того, чтобы вы, наши дети, наше будущее, могли расти, развиваться, получать знания и радоваться жизни в нашем любимом Екатеринбурге, которому в следующем году исполнится 300 лет. Мы будем стараться воплотить ваши желания и мечты в реальность, - прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Перед мероприятием 80 детей посетили специальный мастер-класс, который для них провели представили дипломатических миссий. А после просмотра представления «Восточная сказка», каждому ребенку подарили сладкий подарок.