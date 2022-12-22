Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В музее истории Екатеринбурга открылось новое выставочное пространство, которое посвящено людям и истории города ХХ века. Экспозиция расположена по адресу Ленина, 52, на нее потратили порядка 51 миллиона в рамках национального проекта «Культура».

- Поздравляю всех нас с открытием этого прекрасного пространства, с расширением Музея истории Екатеринбурга. Очень важно, что экспозиция организована через истории людей – этот современный подход давно востребован, - отметила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Известно, что посетители выставки смогут совершить своеобразное путешествие из 1919 года в 1991 год по 12 комнатам-станциям.

- В каждой из них представлена отдельная зарисовка из истории города и человека. Имена и события, о которых пойдет речь, от хрестоматийных до самых неочевидных, — выбор музейных кураторов, - добавили в департаменте информационной политики.