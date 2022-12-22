В Екатеринбурге пенсионера обокрал его знакомый, находящийся в гостях

мужчина признался в преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к пожилому мужчине в гости пришел знакомый и обокрал его. Об этом сообщает городское УМВД.

- По словам потерпевшего, у него находился в гостях его знакомый, после ухода которого он заметил пропажу мобильного устройства, - говорится в сообщении.

Позже он узнал в отделении банка о списании с его пенсионного счета 50 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи и грабеж екатеринбуржец.

Знакомый пенсионера признался в преступлении. Он рассказал, что он хотел украсть деньги для личных нужд. На него завели дело по п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета).

Ранее стало известно, что в Красноуфимске женщина украла у девушки деньги и телефон. Они познакомились в местном кафе и продолжили отдых в гостинице. Новые подруги пили вместе алкоголь.