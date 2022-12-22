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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 12:41

Сани с ребенком нашли спасатели в ямальской тундре в 40-градусный мороз

Необычную находку обнаружили в Тазовском районе
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Подростка случайно нашли в тундре

Подростка случайно нашли в тундре

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа спасатели обнаружили во время патрулирования тундры в 40-градусный мороз сани с ребенком. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Как выяснилось, спасатели поехали на поиски попавшего в беду местного жителя. По пути отряд «Ямалспаса» увидели нарты, в которых сидел 12-летний мальчик. Сани отцепились от снегохода, за рулем которого находился отец школьника. Пропажу сына ямалец обнаружил только спустя час.

Парня спасателя забрали в автомобиль, где он согрелся, потом ребенка передали отцу. Помощь врачей мальчику не потребовалась.