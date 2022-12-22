В свердловском детском хосписе открыли сенсорную игровую комнату

В комнате оборудовали сухой бассейн. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В хосписе Свердловской областной детской клинической больницы (ОДКБ) открыли сенсорную игровую комнату. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Это искусственно созданное окружение, где ребенок, пребывая в безопасной и комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при ненавязчивом сопровождении специалиста может исследовать окружающую среду, — рассказал главный врач Олег Аверьянов.

В комнате есть интерактивная песочница, «живой» пол с водяными пластинами, музыкальные классики и «Дом Великана». Также там сделаны мягкие модули, тактильные панели и сенсорный бизиборд с сотней программ для работы психологов и логопедов. Кроме того, для детей установили сухой бассейн с интерактивным панно.

Летом 2021 гола губернатор свердловской области Евгений Куйвашев одобрил концепцию детского хосписа в Екатеринбурге. Его построят на берегу озера Шарташ на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря.