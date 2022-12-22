В Екатеринбурге полицейского обвиняют в получении взятки от наркодилера

Силовика подозревают в получении 330 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летнего полицейского обвиняют в получении взятки за скрытие преступлений наркодилера. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, в начале июля 2018 года он, являясь старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу, вымогал деньги за скрытие преступлений. Предполагается, что силовик получил через двух посредников 330 тысяч рублей за бездействие.

- Денежные средства были переданы за несоставление рапорта об обнаружении признаков преступления, нефиксирование обнаруженных предметов, визуально схожих с наркотическими средствами, непринятие мер к их изъятию в установленном законом порядке, непроведение процессуальной проверки, - говорится в сообщении прокуратуры.

Более того, в то же лето 2018 года обвиняемый вместе со вторым сотрудником полиции проник в жилье задержанного мужчины против его воли и без разрешения на посещение осмотр квартиры. Также силовик не составил документы и никуда не сообщил о найденных предметах, похожих на наркотики.

Деньги передавали через двух посредников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчину обвиняют по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение через посредника взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное с вымогательством взятки, в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). При этом в августе 2022 года соучастника обвиняемого осудили по статье за превышение полномочий.

В Следственном комитете по Свердловской области рассказали, что провели очные ставки, а также проанализировали детализацию звонков и допросили 20 свидетелей.

- Сыщики подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД проводили по данному факту служебную проверку, по итогам которой полицейский отстранен от исполнения оперативных служебных обязанностей, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.