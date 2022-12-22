На Урале осудят женщину, укравшую миллион по схеме «Родственник попал в ДТП»

Женщина забирала приготовленные деньги, часть которых оставляла себе в качестве гонорара Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске осудят женщину, которая в составе банды украла больше миллиона рублей по схеме «Родственник попал в ДТП». Во время разбирательства выяснилось, что мошенники представлялись близкими или знакомыми пострадавших и вводили в заблуждение о виновности в аварии.

- С целью придания достоверности своим действиям неустановленные лица, действуя в сговоре с уралочкой, звонили потерпевшим и, представляясь следователем, заверяли, что будут приняты меры к отказу в возбуждении уголовного дела, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина забирала приготовленные деньги, часть которых оставляла себе в качестве гонорара. Известно, что пострадавшим причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей. Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.