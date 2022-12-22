В аптеках Сургута не хватает лекарств от гриппа и ОРВИ

В аптеках не везде можно достать «Нурофен», а также ряд антибиотиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за вспышки респираторных заболеваний в аптеках Сургута возник дефицит препаратов для снижения температуры и помогающих выздороветь. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

По данным фармацевтов, в аптеках не везде можно достать «Нурофен», а также ряд антибиотиков, продающихся по рецептам.

В аптеках жителям Сургута советуют заранее уточнять наличие препаратов на сайтах, чтобы была возможность заранее их заказать.

Отметим, что в Нижневартовске из-за вспышки гриппа школьников отпустят на каникулы с 24 декабря.