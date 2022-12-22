Суд вынес приговор уральцу, обокравшему 91-летнюю бабушку

Осужденный вину признал частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнесергинский районный суд отправил 39-летнего Дениса Яранцева на 12 лет в исправительную колонию особого режима. Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц), ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), а также п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, днем 10 июля 2021 года пьяный Денис пил с друзьями в доме на Ленина в поселке Бисерть. Поссорившись с двумя товарищами, он ранил их ножом.

- На фоне конфликта он причинил им при помощи ножа травмы, расцененные экспертом как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Затем, как сообщили в надзорном ведомстве, ночью он залез в окно дома 91-летней бабушки в этом же поселке на 1-й Ключевской. Он напал на пенсионерку с ножом и украл у нее 19 тысяч рублей. На следующий день,11 июля 2021 года, Денис Яранцев залез в еще один дом и похитил сотовый телефон марки Honor стоимостью 10 тысяч рублей знакомой, которая спала и ничего не увидела.

Осужденный вину признал частично.