«Атомстройкомплекс» украсил к новому году стройплощадки, свой офис и улицу Красноармейскую

Фото предотавлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Застройщик традиционно украсил свой офис, главный фасад которого выходит на улицу Белинского, а также строительные площадки. Второй год подряд «Атомстройкомплекс» украшает улицу Красноармейскую – гирляндами оформлены деревья, фонари, реконструируемая компанией усадьба Шумкова, на пешеходной алее установлена нарядная елка и ледовые фигуры.

– Миссия нашей компании заключается в том, чтобы делать Екатеринбург современным и привлекательным для жизни. Поэтому мы не только строим и реконструируем здания и объекты инфраструктуры, но и поддерживаем развитие уникальной айдентики города, создание особой атмосферы и настроения, – говорит Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс». – С этой целью наша компания организовала и уже третий год проводит паблик-арт программу «ЧО», создавая на улицах города новые точки притяжения – паблик-арт объекты современных художников. Конечно, мы также принимаем участие в новогоднем оформлении города. Однако встает вопрос, каким оно должно быть, должно ли учитывать нашу идентичность? В следующем году мы бы с радостью приняли участие в разработке концепции новогоднего оформления с привлечением известных уральских художников, чтобы даже Новый год в Екатеринбурге был особенным, уральским.

«Атомстройкомплекс» также установил новогодние елки в своих подшефных учреждениях – в областном детском хосписе и комплексном центре социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района.