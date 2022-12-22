В Нижнем Тагиле временно запретили ездить учебным машинам

Автошколы отменили занятия по вождению Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле по дорогам города временно запретили ездить учебным машинам. Автошколы отменили занятия по вождению. Информацию об этом TagilCity.ru подтвердили в одной из автошкол Дзержинского района.

По данным издания, временный запрет введен из-за предстоящего визита президента России Владимира Путина в Нижний Тагил.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге Гортранс объяснил водителям, что делать при встрече с кортежем президента. Для сотрудников провели специальный инструктаж.

- При приближении организованной колонны остановиться, пассажиров не выпускать, в том числе и на остановочных пунктах. Продолжать движение только после полного прохождения колонны, - сообщается в документе, опубликованном в издании.

Распоряжение подписано главным ревизором по безопасности движения ЕМУП «Городской транспорт».