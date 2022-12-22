Декабрь продолжает удивлять уральцев погодой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге потеплеет до +2 градусов. Неожиданно теплая для декабря погода прогнозируется на эту субботу, 24 декабря. Публикуем подробный прогноз от синоптиков Уральского гидрометцентра на ближайшие три дня.

В пятницу, 23 декабря ночью пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут от -9 до -10 градусов. В дневное время ожидается потепление до 0, -2 градусов, преимущественно без осадков.

В субботу, 24 декабря ночью согласно прогнозу будет -1,-3 градуса, днем 0,+2 градуса, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 25 декабря, ожидается небольшое похолодание - в ночное время столбики термометров покажут -4,-6 градусов, в дневное -1,-3 градуса.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая погода будет в новогоднюю ночь - 2023 в Екатеринбурге и Свердловской области. Согласно прогнозам, столбик термометра опустится до -15 градусов.