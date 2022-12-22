Качественный мобильный интернет способствует формированию новых новогодних традиций – исследование билайн

Фото: пресс-служба билайн

Качество мобильного интернета в новогоднюю ночь и праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 96% респондентов в Екатеринбурге. При этом 32% отметили, что не испытывают проблем в процессе использования мобильного интернета. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты пришли к выводу, что уверенная работа интернета в новогодние праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

Среди возрастной категории от 18 до 24 лет зарождается «молодая» праздничная традиция: 22% опрошенных екатеринбуржцев отметили, что подводят итоги года в социальных сетях. Это в два раза больше, чем в других возрастных категориях. При этом почти треть опрошенных в этом возрасте смотрят новогодние фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Каждый четвертый респондент в Екатеринбурге в возрасте 25-34 лет с помощью мобильного интернета заказывает подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов. В то время как екатеринбуржцы других возрастов практически не используют мобильный интернет для этого.

Респонденты возраста 35-44 лет больше остальных любят загадывать желания под бой курантов, а также украшать дом и наряжать елку.

Фото: пресс-служба билайн

Практически каждый второй опрошенный екатеринбуржец от 45 до 54 лет поздравляет друзей и родных из других городов через сообщение в мессенджерах и социальных сетях, отправляет видеоролики.

Среди опрошенных от 55 лет и старше в тройку самых популярных способов поздравить родственников вошли звонок по видеосвязи, отправление сообщений и открыток в мессенджерах (по 71%).

Есть разница и в соблюдении привычных новогодних традиций: например, женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (68% против 32%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (60% против 40%). А еще в Екатеринбурге чаще, чем в других городах, готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%).

Развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления: 69% опрошенных в Екатеринбурге пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, шлют открытки (45%) и видео (27%). По телефону поздравляют меньше – 38%, а половина опрошенных используют для этого видеозвонки. Первым делом в новогоднюю ночь 54% екатеринбуржцев звонят родителям.

Загородный новогодний досуг с развитием мобильного интернета стал мало чем отличаться от городского: более половины респондентов, празднующих за городом, поздравляют близких по видеосвязи, публикуют фото и видео в социальных сетях.

Качество связи за городом при этом устраивает всех опрошенных, а у 20% из них не возникает проблем при использовании мобильного интернета. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние 4 года. Напомним, за это время сеть 4G билайн в Свердловской области выросла в 2 раза.

*Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов – 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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