В Новом Уренгое построят большую школу с бассейном

В новой школе будут проходить обучение 800 человек одновременно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Новый Уренгой на Ямале построят инклюзивную школу на 800 мест с бассейном. За проект нового учебного заведения власти муниципалитета готовы заплатить из бюджета 23 миллиона рублей.

Портал «Ямал 1» изучив документы по техническому заданию, пишет, что площадь новой школы превысит 19 тысяч квадратных метров. Это будет трехэтажное здание, где помимо учебных кабинетов появятся большой и адаптированный для детей с ОВЗ спортзал, а также бассейн и другие помещения.

Школу по контракту необходимо возвести до марта 2024 года. Здесь появятся 450 мест в инклюзивных классах и 350 мест – в коррекционных классах.

Здание школы будет оборудовано лифтом, удобным подъездом для спецтранспорта к одному из входов. В мэрии Нового Уренгоя предложили сделать в новой школе комнату для родителей, которые ожидают маленьких учеников.