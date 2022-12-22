Ночью в метро Екатеринбурга МЧС устроило учения

Справиться с условным огнем удалось в течение нескольких минут. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В екатеринбургском метрополитене в ночь на 22 декабря прошли учения МЧС. Об этом сообщает региональное ведомство.

- По легенде учений возгорание произошло в одном из вагонов подвижного состава. Прибывшие на место огнеборцы быстро оценили обстановку и приступили к спасению людей и тушению условного пожара, - говорится в сообщении.

Учения прошли на станции «Уралмаш». Спасатели спустились в метро и отыскали «пострадавших», надели на них спасательные маски и вывели на поверхность. Справиться с условным огнем удалось в течение нескольких минут.

Ранее, 4 декабря, свердловская ФСБ провела в Екатеринбурге антитеррористические учения. Тренировка прошла ночью, чтобы не нарушать работу метро. Учения провели на станции «Проспект Космонавтов».